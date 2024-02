5 dos 8 terminais de ônibus da Capital passaram por reformas

A Prefeitura de Campo Grande informou nesta sexta-feira (9) o projeto de reformas para os cinco dos oito terminais de ônibus na capital. O anúncio, divulgado por meio do Diário Oficial de Campo Grande, aponta que as obras iniciarão assim que os contratos com as empresas selecionadas na licitação forem formalizados.

As empresas encarregadas das reformas já foram designadas. A Rafael Tognini Pereira Ltda ficará responsável pelos terminais Bandeirantes e Guaicurus, enquanto a CR Arquitetura e Construção Ltda-ME assumirá os terminais General Osório, Júlio de Castilho e Nova Bahia. Sendo o Terminal o General Osório receberá o maior aporte financeiro, com R$ 1,7 milhões, enquanto o Terminal Bandeirantes contará com o menor investimento, totalizando R$ 250,3 mil.

O montante destinado às reformas totaliza R$ 4 milhões, conforme apurado no processo licitatório finalizado em novembro de 2023. O planejamento para as obras, voltado para a modernização e aprimoramento da infraestrutura dos terminais, foi iniciado em julho de 2022.

Os aprimoramentos propostos para as reformas englobam revitalizar banheiros, calçadas e bebedouros, juntamente com reparos nas pistas de locomoção dos ônibus. Além disso, incluem a instalação de equipamentos de acessibilidade e a paginação nas pinturas dos terminais. Conforme o Díario Oficial, no Terminal General Osório, há previsão de substituição de gradis e a implementação de um bicicletário. O Terminal Bandeirantes já conta com a instalação deste transporte sustentável alternativo.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.