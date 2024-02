Plantão de vacinação em Dourados irá vacinar pessoas contra a dengue e covid-19 durante o carnaval

O “bloquinho da vacina” entrará em ação na cidade de Dourados durante esse período de carnaval para vacinar a população contra a dengue e a Covid-19. Esse plantão de vacinação será realizado na sala de vacinação do PAM (Pronto Atendimento Médico), na região do bairro Vila Industrial.

O atendimento no local acontecerá em horários especiais durante a folia, apesar do decreto de ponto facultativo. No sábado, 10 de fevereiro, as doses serão aplicadas das 8h às 17h, já nos dias 12 e 13 de fevereiro a vacinação acontece das 14h às 18h e no dia 14 de fevereiro, das 14h às 19h.

Podem tomar a vacina, pessoas entre 4 e 59 anos. A imunização completa é composta por duas doses com intervalo de três meses entre elas. A Sala de Vacinação do PAM fica localizada na rua Dr. Vanilton Finamore, 289, Vila Industrial. A Farmácia do PAM também irá atender normalmente durante o período.

