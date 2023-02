Criança atacada por Pitbull passa por cirurgia de reconstituição capilar

Uma criança de apenas, três anos, foi atacada por um cachorro Pitbull, por volta das 12h de hoje (9), no Bairro Jardim Primavera, em Dourados, a 228 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o site Dourados News, a avó da criança relatou que ambas estavam em frente a casa da sua filha, quando o cachorro do vizinho escapou e atacou a neta.

O animal teria atacado a criança por trás, atingindo a sua cabeça e causando lesões graves.

A menina foi atendida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para o Hospital da Vida, onde passou por uma cirurgia de reconstituição capilar.

Informações do boletim de ocorrência apontam que o dono do animal não quis prestar auxílio.

O caso foi registrado como Omissão de Cautela na Guarda ou Condução de Animais; e Lesão Corporal Culposa.

