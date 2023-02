MS garante R$ 425 milhões em pacotão federal de obras para estradas escoadoras

Principais eixos federais de escoamento da produção agrícola de Mato Grosso do Sul, as BRs 262, 267, 158 e 163 devem receber cerca de R$ 425 milhões em investimentos de infraestrutura, melhorando as condições para que a safra deste ano seja levada para os principais portos do país e, assim, tenham mais competitividade no mercado.

O anúncio do pacote federal foi feito no final da tarde de ontem (8) pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, e os recursos referentes às vias que fortalecem o escoamento da safra sul-mato-grossense foi revelado nesta quinta-feira (9) pelo governador Eduardo Riedel, que cumpre diversas agendas em ministérios durante o dia.

“Todas são estruturantes para o escoamento de nossa safra”, destaca o governador após encontro com o ministro da Agricultura, Pesca e Abastecimento, Carlos Fávaro. “O ministro nos deu esse cenário e a tranquilidade que precisamos para trabalhar, produzir, continuar nosso processo de crescimento”, completa.

Riedel foi ao encontro no Ministério da Agricultura acompanhado dos secretários Eduardo Rocha (Casa Civil) e Jaime Verruck (Desenvolvimento), além da ministra do Planejamento, Simone Tebet. “Fomos bem recebidos e o ministro reafirmou seu compromisso com a agropecuária sul-mato-grossense, dando continuidade aos convênios que já temos”.

Entre os temas debatidos nesta manhã com Fávaro, estão também o futuro econômico de Mato Grosso do Sul, se inserindo definitivamente na cadeia produtiva de florestas com a chegada de empresas do ramo de papel e celulose ao Estado, além do crescimento da área agricultável de grãos, cana-de-açúcar, entre outros.

“Agradeço a essa visita feita pelo governador Eduardo Riedel, junto à ministra Simone Tebet e seus secretários. Foi uma visita de cortesia, mas muito produtiva. Falamos sobre os convênios que Mato Grosso do Sul tem com o ministério, a continuidade deles, falamos de estrutura e da safra recorde, já que Mato Grosso do Sul tem expandindo muito e precisa do apoio do Governo Federal”, desta Fávaro.

O ministro também confirmou a destinação de R$ 425 milhões para recuperar rodovias que são vias de escoamento da produção agrícola sul-mato-grossense. “Não tenho dúvida que caminharemos juntos no desenvolvimento do Estado”, conclui Riedel. Acesse também: Lideranças indígenas apresentam diagnóstico sobre aldeias urbanas da Capital