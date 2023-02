Formação de dois blocos na Assembleia corre risco

A proposta de composição de dois blocos na Assembleia Legislativa está por um fio e o impasse pode travar o início dos trabalhos Legislativos, uma vez a falta de acordo impede a indicação de deputados para a composição da Comissão de Constituição, Justiça e Redação sem a qual nenhum projeto pode tramitar. Um dos maiores entraves para a formação dos blocos são os deputados do PL e do PRTB que estão atuando unidos e já tem quatro parlamentares e não querem compor com os demais reivindicando a possibilidade de indicar um nome, mas com esse número de membros não pode ser considerado bloco o regimento não garante direito a vaga nas comissões.

No grupo, que tem atuado conjuntamente, os deputados João Henrique (PL) e Rafael Tavares (PRTB) são contrários a formação do blocão enquanto Neno Razuk e Coronel David (PL) permanecem neutros prometendo , por enquanto seguir o que for decido por consenso com os demais. Vale destacar que Coronel David tentou articular um bloco Bolsonarista que teria ainda a participação de Antonio Vaz (Republicanos) e outros membros de partidos com bancadas de apenas um deputado mas o grupo segundo o próprio Coronel David foi “explodido” pelo Governo que temia que se transformaria em uma bancada de oposição com numero de votos suficientes até mesmo para propor CPI.

Outro entrave que estaria surgindo é o fortalecimento do MDB que estaria provocando ciumes até mesmo entre os deputados do PSDB pois já se cogita a indicação de Márcio Fernandes para líder do Governo ou do Bloco e de Junior Mochi para presidir a CCJR sendo que o partido já tem Renato Câmarta como 1º vice-presidente da Mesa diretora. Os demais partidos querem garantir mais espaços sendo e reduzir essa participação emedebista no Governo Riedel.

O fato de ainda não ter nenhum projeto urgente para ser analisado na Assembleia pode até deixar a Mesa diretora com uma certa folga para poder esperar a passagem do feriado do carnaval para definir como ficarão dos blocos. O problema é que sem formação dos blocos não se pode definir a composiçãos comissões e sem isso as matérias não podem seguir a sua tramitação que só acontece a partir da apreciação da C0omissão de Constituição e Justiça que dá o parecer se a proposta é constitucional ou não. Na pratica significa que os trabalhos Legislativos estão paralisados.

Para a próxima semana está prevista uma reunião entre os deputados dos partidos que integram a base do Governo que nas contas de alguns parlamentares seriam 22, mas que na prítica são 19 uma vez que o PT está independente João Henrique Catan ( PL) não quer se alinhar ao Governo o mesmo acontecendo com Rafael Tavares. Um deputado que preferiu não se identificar disse que no PT só pode contar mesmo com Amarildo Cruz e no PL nem mesmo o Coronel David poderia ser chamado de aliado atualmente. Tudo isso somado chega-se a conclusão de que a proposta de formação destes dois blocos é um teste para a base dedo Governo Eduardo Riedel na Assembleia Legislativa.

