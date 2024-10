2º Encontro de Mulheres celebra experiências e promove conexões em Campo Grande

Na quinta-feira (24), foi realizado o 2º Encontro de Mulheres em Campo Grande, evento organizado com o objetivo de promover conexões, trocas de experiências e oportunidades de networking entre mulheres que buscam viver suas jornadas com maturidade, sabedoria e alegria. A iniciativa, idealizada por Valquíria Carneiro, de 61 anos, tem atraído grande adesão, entre patrocinadoras e convidadas.

Entre as atrações, o evento contou com um desfile de moda que trouxe representatividade para mulheres 50+. Marinalva Pereira, comunicadora do Jornal Estado, diretora da rádio FM Nota 10 e diretora executiva da CDL, participou do desfile. Para ela a experiência resgata memórias de sua juventude, quando desfilou, além de representar mulheres 50+ e a mulher.

“Com 18 anos fui modelo, por pouco tempo. Mas hoje com mais de 50 anos, estar em uma passarela e ser aplaudida, foi sensação única. Gratidão! Fui muito aplaudida e convidada para desfilar roupas de festas para o final de ano”, disse Marinalva.

O Encontro de Mulheres se consolida como um espaço inclusivo e inspirador, que reforça o valor do protagonismo feminino em todas as etapas da vida.

