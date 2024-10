Agendão! É temporada de terror, mas outros eventos fazem parte da agenda deste fim de semana

Samba da Velha Guarda, festas de halloween e teatros são as opções de entretenimento na Capital

Prepare-se para uma tarde de muito samba! Neste sábado, a partir das 16h, o Samba da Velha Guarda promete agitar a Vila Gória com grandes artistas e um ambiente acolhedor para os amantes da música brasileira.

O evento, que ocorrerá na Rua Prof. Severino Ramos de Queiroz, 561, contará com uma reserva de artistas renomados da cena do samba, incluindo Rodrigo Comunidade, Daran, Rafa Intimidade, Gideão Dias, Xandão do Cavaco, Rajiv, Antonio Pacheco, Valdiney 7 Cordas, Bibi do Cavaco, Thompson, Juci Ibanez, Toniquinho, Cristiano Negão, Bicudo e Luiz Batistote.

Informações e Reservas

* Mesas para 4 pessoas: R$ 50,00

* Individual: R$ 20,00

Os interessados devem fazer suas reservas antecipadamente para garantir um lugar neste evento imperdível. Para mais informações, entre em contato com Gisela pelo telefone (67) 9 9164-0718 ou Dedeca pelo (67) 9 9219-3449.

SEXTA-FEIRA (25)

Cervejaria Canalhas

O fim de semana já começa com rock na Cervejaria Canalhas (Rua Oceano Atlântico, 99, Chácara Cachoeira), com os especias de Pearl Jam e Audioslave, por Gabriel Noah e banda, com bônus de outros sucessos do grunge como Alice in Chains, Temple of the Dog, Soundgarden e Stone Temple Pilots, a partir das 20h. Os i

Sesc Teatro Prosa

A partir das 19h, o Sesc Teatro Prosa recebe a apresentação ‘Cabeção pelo mundo, o show’, com Maria Eugênia Tita. Nessa performance divertida Maria Eugenia Tita apresenta seu personagem simpático e encantador, Cabeção. Acompanhada pelo músico dançarino Alissom Lima e pela musicista performer Cimara Frois, o trio compõe uma banda mínima e múltipla em que o público é convidado a interagir e contemplar cenas performáticas graciosas e virtuosas embaladas por uma musicalidade tão animada como delicada. A classificação é livre, com show gratuito e o Teatro Prosa fica na Rua Anhanduí, 200, Centro.

Psicocine

A LAVIP (Liga Acadêmica sobre Violência e Psicologia) realiza a exibição de filmes voltados para a temática de violência contra a mulher e LGBTfobia nesta sexta-feira (25) e sábado (26), na Casa de Ensaio, Rua Visconde de Taunay, 203, bairro Amambaí. Serão exibidos os filmes ‘Medusa’ (sexta, às 18h) e ‘Boys Erased’ (sábado, às 18h), com bate-papo com Zaira Lopes e Robson Dias.

Shopping Campo Grande

Halloween do Shopping Campo Grande promete diversão para a criançada e toda a família. Com uma programação especial, o evento celebra a temporada de fantasias e guloseimas que conquistou os pequenos brasileiros. Na sexta-feira, o Quintal Sesc será um verdadeiro festão, com food trucks oferecendo delícias como pasteis, burgers, doces e opções veganas, além de uma feira de artesanato com acessórios e presentes. As atividades culturais começam às 17h com brincadeiras e pintura facial pela Trupe Guavira, contação de histórias às 18h30 e um show da cantora Dany Cristinne às 20h30. O evento, que acontece das 17h às 22h no estacionamento em frente à Riachuello, é gratuito e pet-friendly.

SÁBADO (26)

Stand-Up

O show “Botando Pilha” contará com o humor ácido do Carioca e mais de quatro novos personagens. Conhecido por seu humor ácido e seu talento em criar figuras hilárias e cativantes, Carioca promete uma noite de muitas risadas, surpresas e, quem sabe, algo de música também… mas, sem spoilers! A apresentação será no Teatro Dom Bosco, Av. Mato Grosso, 225, às 21h, com ingressos disponíveis no Sympla, custando entre R$ 60 e R$ 150.

Espetáculo ‘Navegantes’

Sucesso de público, o espetáculo ‘Navegantes’ com o Grupo Deslimites, no Sesc Teatro Prosa. ‘Navegantes’ é espetáculo de rua com linguagem híbrida, que mistura atores e bonecos para narrar uma viagem do pantanal até o mar, revelando as belezas e os problemas dos rios brasileiros. A peça conta as aventuras de Douralis, uma peixinha muito curiosa, que sonha conhecer o mar. Ela viaja com Jacaléguas, seu melhor amigo. Mas o jacaré, inseguro e medroso, desiste da viagem. Sozinha na imensidão das águas, Douralis vai viver muitas experiências! Vai se divertir, fazer novas amizades e descobertas, mas também vai enfrentar muitos perigos. (Classificação Livre)

Stand up – Aquidauana

Neste sábado o município de Aquidauana recebe o show “(Fazendo o que eu sempre quis) Pra ver se cês gosta”, do humorista Victor Ahmar, no Anfiteatro Dóris Mendes Trindade – UFMS Campus I, Praça Ns Conceição, 163 Centro. Pela primeira vez em sua carreira, o comediante e roteirista Victor Ahmar entra em cartaz com um espetáculo de comédia fora do padrão usual do stand up comedy e parte para uma apresentação solo com várias camadas de diferentes tipos de comédia. Ingressos no Sympla.

Inclui MS – I Mostra Literária de Pessoas com Deficiência

Mostra Literária Inclusiva traz oficinas, apresentações e rodas de conversa para todos no fim de semana. A Inclui MS – I Mostra Literária de Pessoas com Deficiência acontecerá no dia 26 de outubro, no Centro Cultural José Octávio Guizzo, em Campo Grande, trazendo uma programação repleta de atividades que celebram a inclusão e a diversidade no campo da literatura. Com o objetivo de promover a expressão artística e literária de pessoas com deficiência, o evento oferece um espaço de pertencimento e visibilidade, convidando o público a mergulhar em uma jornada de acessibilidade e inspiração.

Shopping Bosque dos Ipês

Quem prefere um Halloween mais tranquilo e familiar pode aproveitar as atividades especiais no Shopping Bosque dos Ipês. A programação começa às 15h, com concursos de fantasias e vassouras decoradas, além do clássico “Doces ou Travessuras”, onde as crianças poderão visitar as lojas em busca de guloseimas. O shopping estará decorado com temas de Halloween. Para os adultos, a Craft House Emporium Beer Coffee oferecerá chopes temáticos, criando um ambiente ainda mais especial.

Desfile Grife Dona Leo

Desfile de Lançamento da Grife Dona Leo acontece nesse sábado 26 de outubro, às 15h, no Espaço Casa 342, em Campo Grande (MS), será o cenário do aguardado desfile de lançamento da grife autoral Dona Leo, assinada pela estilista Dona Leo. O evento exclusivo promete encantar o público com peças que exalam arte, elegância e sofisticação, além de traduzir o estilo das mulheres contemporâneas.

DOMINGO (27)

Victor Ahmar

Domingo, o comediante Victor Ahmar passa por Campo Grande, no Vera’s Bar, Avenida Bom Pastor, 154, Vila Vilas Boas, para seu novo show, um espetáculo interativo, ousado, divertido, sensível e crítico ao próprio meio da comédia e ao público, é um show para quem gosta e quem diz que não gosta de shows de comédia, é um convite ao público tirar uma hora para rir e experimentar algo novo, uma experiência única. Ingressos no Sympla.

Hamor Livraria

O escritor, jornalista e poeta Rafael Belo lançará seu novo livro, “Quando o Alarme Toca”. O evento, que contará com a mediação de Febraro de Oliveira, promete ser uma noite vibrante, repleta de música, performances poéticas e um microfone aberto para que o público possa participar ativamente. Após as apresentações, Febraro conduzirá um bate-papo sobre a obra, que é o terceiro livro de Rafael. O evento acontece neste domingo, na Rua 13 de Junho, 1592.

Shopping Norte e Sul

O Halloween do Norte Sul Plaza neste fim de semana traz uma programação repleta de diversão para toda a família. As atividades ocorrem no sábado e domingo, com distribuição de pipoca e algodão doce, pintura facial e uma caça aos doces com um personagem assustador. A loja Mãos de Arte oferece oficinas de artesanato, e a participação requer a doação de 2kg de alimentos não perecíveis. Além disso, Raphael Vital fará um show gratuito às 19h no sábado, e haverá uma feira de adoção de pets durante todo o dia.O Kids Play também dará 50% de desconto no ingresso para crianças com comprovação de TEA.”

Por Amanda Ferreira e Carolina Rampi

