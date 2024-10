Fãs se despedem de Maguila em velório aberto ao público na Alesp

O corpo do ex-boxeador José Adilson Rodrigues dos Santos, mais conhecido como Maguila, foi velado nesta sexta-feira (25) na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), em cerimônia aberta ao público. O velório aconteceu até o meio-dia (horário de Brasília) e reuniu amigos, familiares e fãs para homenagear um dos maiores ídolos do boxe brasileiro.

Maguila faleceu na quinta-feira (24), aos 66 anos, devido a complicações da Encefalopatia Traumática Crônica (ETC), conhecida como demência pugilística, doença causada por traumas recorrentes na cabeça. Desde 2017, o ex-lutador estava internado em uma clínica de Itu, no interior de São Paulo, onde recebia cuidados paliativos que visavam melhorar sua qualidade de vida. Ele deixa a esposa, Irani, e três filhos, Adílson, Adenílson e Edmilson.

A trajetória de um campeão

Nascido em 11 de julho de 1958, Maguila foi um dos principais nomes do boxe nacional e iniciou sua carreira profissional em 1983, permanecendo no ringue até 2000. Durante seus 17 anos como lutador profissional, disputou 85 lutas, vencendo 77 delas — 61 por nocaute — e sofreu apenas 7 derrotas. O boxeador enfrentou grandes nomes do esporte, incluindo os americanos George Foreman e Evander Holyfield.

Maguila acumulou títulos expressivos, que marcaram sua trajetória no boxe. Entre suas principais conquistas estão os títulos de campeão brasileiro, sul-americano, latino-americano, pentacampeão continental, campeão das Américas e campeão mundial pela Federação Mundial de Boxe (WBF) em 1995.

A morte de Maguila representa uma grande perda para o esporte brasileiro, especialmente para o boxe, onde ele deixou um legado de garra e determinação, que inspirou várias gerações de atletas e admiradores do esporte.

Com informações do SBT News

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais