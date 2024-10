2º Encontro de Mulheres promove conexões e trocas de experiências entre mulheres 50+

Na noite desta quinta-feira (24) será realizado 2º Encontro de Mulheres, evento idealizado e organizado com a proposta de promover conexões e trocas de experiências entre mulheres, que desejam fazer networking, viver suas jornadas com maturidade, sabedoria e principalmente, alegria.

Valquíria Carneiro, 61 anos, idealizadora do evento, conta que trabalha com o digital desde o início e, há quatro anos, quando decidiu criar um perfil em uma rede social, enfrentou muitos desafios, porque anteriormente, trabalhava com mercado offline, vendendo anúncio e lista telefônica. Mas com a chegada e evolução do mundo digital, não teve dúvidas e teve certeza de que aquele era seu lugar.

“Abri o Instagram e falo para o público 50+, que é totalmente possível estar no digital, trabalhando no digital, ganhando dinheiro. Então, bora aprender, porque a gente tem muita capacidade e temos idade também, graças a Deus!”

Valquíria conta que na primeira edição do Encontro de Mulheres, que ela organizou sozinha, conseguiu reunir aproximadamente 70 mulheres e, como a experiência deu certo e superou as expectativas, o evento continuará sendo realizado anualmente.

“Eu quero fazer esse evento todos os anos, quero levar, inclusive, para o mundo inteiro, eu vou fazer! Isso, eu creio nisso. Este ano estou na parceria com a JL Gold, uma atacadista de semijoias, e está sendo lindo. Tivemos muitos parceiros que acreditaram e, até o momento, nós estamos com 130 mulheres, seja como patrocinadores, ajudantes, mulheres que acreditaram! Estou muito feliz!”.

Marinalva Pereira, comunicadora do Jornal Estado, diretora da rádio FM Nota 10 e diretora executiva da Câmara do Dirigentes Logistas (CDL), participará do 2º Encontro de Mulheres. Marinalva participará de um desfile de moda e falou sobre a expectativa e importância do evento.

“Me sinto honrada pelo convite que a Valquíria e a Tatiana me fizeram. Jamais pensaria que um dia, nessa idade, eu iria com uma pista de desfile de modas. Já fui modelo em anos atrás, quando eu tinha 18 anos, com aquele corpinho de sereia? Me me sinto honrada representando mulheres 50+ e também a mulher negra , inclusive vestindo os vestidos lindos da Sydney Volpe, que é uma marca registrada em Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Fico feliz por ser escolhida”, finalizou.

Serviço

O 2º Encontro de Mulheres está sendo promovido por Valquíria Carneiro e JL Gold, será realizado às 19h, em um clube localizado na Rua Silvina Tomé, 20, Jardim Autonomista, em Campo Grande. Interessadas em participar do evento devem fazer sua inscrição por meio do link: https://www.asaas.com/c/4u189q7hq68dkn0u .

