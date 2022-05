2ª edição do Prolíder começou hoje na Câmara

Teve início hoje (23), na Câmara Municipal, a 2ª edição do Prolíder (Programa de Formação de Líderes Comunitários). O evento segue durante o dia inteiro com palestras e seminários voltados à capacitação de diversas lideranças comunitárias da Capital.

“É um momento feliz, com vários líderes comunitários aqui presentes. No Poder Legislativo, a gente cresce ouvindo propostas, pois vocês conhecem bem a realidade do que a cidade precisa. Desejo muito sucesso, muito aprendizado, e contem conosco, com todos os vereadores dessa Casa”, disse o vereador Betinho (Republicanos), que participou da abertura do evento.

O evento é voltado para capacitação dos líderes comunitários das 7 regiões urbanas de Campo Grande. A primeira edição aconteceu no dia 25 de abril e a próxima está marcada para 20 de junho. O seminário é ministrado por Vergínio Aleixo Rondon Gomes da Silva, o Gino Rondon.

Com informações da Câmara Municipal de Campo Grande

