Audiência Pública sobre a limpeza de terrenos rende frutos

A Audiência Pública sobre a Limpeza dos Terrenos Públicos e Privados de Campo Grande realizada na última sexta-feira (20), rendeu bons frutos.

O encontro foi chamado pelo vereador Ronilço Guerreiro (Podemos) e teve a presença dos secretários municipais de Luis Eduardo Costa, da Semadur, e Rudi Fiorese, da Sisep, e da representante da Planurb, Mariana Godoy, além da presença dos vereadores, Zé da Farmácia (Podemos) e Professor André Luis (Rede).

Entre os encaminhamentos, os vereadores propuseram uma revisão no valor das multas aplicadas aos donos de terrenos que não zelem pela limpeza do local. Também, foi aconselhado que o Poder Executivo retire esse tipo de débito da possibilidade de fazer parte do Refis. Por último, os vereadores chegaram ao acordo de manter as conversas sobre assunto por meio da formação de uma comissão.

Luís Eduardo Costa, comentou que temos uma cidade imensa, urbanisticamente falando. “São 35 mil hectares que compõem a área urbana de Campo Grande, temos 900 mil pessoas. Nossa densidade demográfica é baixa, no mesmo espaco em São Paulo vivem 8 milhões de pessoas”, disse.

De acordo com ele, só os vazios urbanos compreendem 17 mil hectares. Para o secretário, a cidade tem pressa para ser ocupada. No entanto, outros representantes do Executivo, dizem de forma categórica que a Prefeitura não tem condições de limpar terrenos públicos e privados.

“A Sisep tem, entre todas outras responsabilidades, manter as 749 áreas públicas do município limpas, a um custo mensal de R$ 2,5 milhões por mês. Na época de chuva, é necessário de 15 a 20 dias para refazer a manutenção, na seca ainda dura um pouco mais”, declarou Rudi Fioresi.

O vereador Zé da Farmácia, trata da questão do lixo também. “Convivemos com o descarte irregular do lixo, nos terrenos da Moreninha e nos terrenos baldios”. Para ele, é indispensável que os vereadores sigam correndo atrás da solução.

Com informações da Câmara Municipal de Campo Grande

