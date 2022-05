CPI da Energisa tem 100% dos relógios coletados

A CPI-Energisa começa hoje (23) uma nova etapa, isso porque o relator da CPI, o deputado estadual Capitão Contar (PRTB), irá acompanhar o caminhão que irá levar os relógios da sede da Energisa em Campo Grande até a USP-Politécnica em São Paulo, onde serão feitas as aferições. Foi feita a coleta de 200 relógios sorteados, entre as milhares de reclamações registradas no Procon-MS.

“Encerramos no último dia 20, o recolhimento dos 200 relógios que foram acondicionados na sede da Energisa e hoje irei pessoalmente acompanhar os envios para a USP, no Campus Politécnica, em São Paulo. Depois das aferições a CPI irá trazer as respostas que a população deseja e merece”, disse o relator.

A empresa Energisa-MS é campeã de reclamações no Procon-MS. Dos assuntos indagados pelos consumidores estão: cobrança indevida ou abusiva, dúvidas sobre cobrança, sobre valores, sobre reajustes, além de resolução de demandas pelo SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor).

Com informações de Assessoria

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: