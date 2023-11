1º Cicloturismo de Campo Grande está com isncrições abertas

No dia 19 de novembro acontece em Campo Grande, o 1º Cicloturismo: conhecendo Campo Grande sobre duas rodas. O evento é realizado pela Prefeitura de Campo Grande por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur)

O tour ciclístico acontece com concentração prevista para às 7h, na Plataforma Cultural. A saída será às 7h30 e o percurso é de aproximadamente 6km, com foco de através do passeio, momentos de contemplação e de interação entre os ciclistas, descobrindo pontos importantes de Campo Grande. A ação é uma parceria com o Curso de Turismo da Escola de Administração e Negócios (ESAN) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Os interessados em participar do “1º Cicloturismo: conhecendo Campo Grande sobre duas rodas” podem realizar a inscrição através o link clicando aqui.

Não há restrição quanto aos participantes ou ao tipo de bicicleta, porém, os ciclistas menores de idade deverão estar acompanhado de algum dos responsáveis ou apresentar a “Autorização para Menores” (disponível no link da inscrição) juntamente de documento pessoal e original.

Trajeto do cicloturismo

7h – Concentração na Plataforma Cultural (Avenida Calógeras, 3015, Centro) – Avenida Calógeras -Avenida Fernando Corrêa da Costa -Avenida Ernesto Geisel -Rua 26 de agosto -Avenida Noroste/ Fábio Zahran -Avenida Afonso Pena -Contorno da Praça Ary Coelho -Rua 14 de Julho – Avenida Mato Grosso – Chegada na Plataforma Cultural (Avenida Calógeras, 3015, Centro)

