Carreta da Justiça levará serviços para população de Jateí e Vicentina

Nos dias 20 e 21 de novembro, a Carreta da Justiça estará em Jateí para levar gratuitamente os serviços da justiça aos moradores da cidade, distante 265 km da Capital. Desde que foi lançada, em agosto de 2016, a iniciativa está levando mais qualidade e conforto no atendimento ao jurisdicionado.

Em 2022, quando a unidade móvel esteve na localidade, 250 pessoas circularam pela Carreta, cujo serviço mais procurado foi o reconhecimento de união estável e sua conversão em casamento, totalizando 24 atendimentos. Foram realizados ainda três divórcios, uma exoneração de alimentos e um reconhecimento de união estável. No total foram abertas 29 novas ações.

Na mesma semana, nos dias 23 e 24, a Carreta atenderá a população de Vicentina. Em novembro do ano passado, enquanto esteve lá, 260 pessoas circularam pela unidade móvel do Poder Judiciário em busca de soluções para suas demandas.

A exemplo de outras comarcas, em Vicentina também o reconhecimento de união estável e sua conversão em casamento foi o mais procurado, chegando a 27 casais atendidos. Houve ainda 12 divórcios, um reconhecimento de união estável e uma conversão de separação em divórcio. Foram abertas 41 novas ações e feitos 99 agendamentos, atendimentos, consultas, informações e orientações gerais.

Na verdade, a Carreta da Justiça, além de aproximar o Judiciário da população, propicia cidadania a pessoas que nunca tiveram a possibilidade de utilizar as atividades judicial e judiciária, sem a necessidade de se deslocar para a cidade onde existe um Fórum.

As próximas cidades a receber a unidade móvel, de acordo com o calendário, depois de Jateí e Vicentina, são Laguna Carapã (27 e 28/11), Douradina (30/11 e 01/12), Aral Moreira (11 e 12/12) e Antônio João (14 e 15/12). A unidade móvel é uma miniatura de um fórum e tem gabinete do juiz, sala para promotor, defensor público, sanitário, uma pequena copa e a varanda na frente para recepção das pessoas, o que totaliza 44 m2.

