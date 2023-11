Calorão: onda de calor faz domingo ter máxima de 43°C e umidade em 10%

O fim de semana segue quente em Mato Grosso do Sul, com tempo estável e predomínio de sol. Além disso a umidade relativa do ar fica em baixa neste domingo (12), entre 10% e 20%, muito abaixo do recomendável para a saúde, entre 50 e 80%.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as temperaturas em Campo Grande marcam 27°C inicialmente e atingem os 38°C ao longo do dia. Dourados tem mínima de 25°C e máxima de 40°C. Na região Sul, Ponta Porã e Iguatemi tem mínimas de 26°C, com máximas de 39°C e 40°C, respectivamente. Anaurilândia apresenta variação entre 27°C e 41°C.

Na região do Bolsão, Paranaíba tem 23°C pela manhã e 39°C no período da tarde, enquanto Três Lagoas tem mínima de 26°C e máxima de 40°C. No Norte, nas cidades de Coxim e Camapuã, os valores ficam entre 25°C e 40°.

Corumbá, no Pantanal, tem 29°C inicialmente e atinge os 40°C; já Aquidauana tem mínima prevista de 28°C e máxima de 41°C. Mais uma vez, Porto Murtinho é o município responsável por registrar a maior temperatura do dia, com valores que começam aos 30°C e marcam até 43°C.