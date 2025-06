TRT24 abre inscrições para estágio em Campo Grande e interior de MS a partir desta segunda-feira

O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT24) abre nesta segunda-feira (9) as inscrições para o processo seletivo de estágio voltado a estudantes do ensino superior. A seleção visa formar cadastro reserva para atuação em Campo Grande e em diversas cidades do interior de Mato Grosso do Sul.

Na Capital, as vagas contemplam acadêmicos dos cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Publicidade e Propaganda, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, História e Jornalismo. Para a área de informática, podem se inscrever estudantes de Análise de Desenvolvimento de Sistemas, Análise de Sistemas, Analista de Banco de Dados, Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia de Software, Engenharia de Redes de Computadores e Sistemas de Informação.

Já no interior do estado, as oportunidades são exclusivamente para estudantes de Direito, com vagas disponíveis nas cidades de Aquidauana, Dourados, Amambai, Fátima do Sul, Jardim, Nova Andradina, Ponta Porã, Rio Brilhante, Mundo Novo, Naviraí, Três Lagoas, Bataguassu, Chapadão do Sul, Paranaíba, Corumbá, Coxim e São Gabriel do Oeste.

A jornada de estágio será de 4 horas diárias, em turno a ser definido, com bolsa-auxílio mensal de R$ 1 mil, além de vale-transporte no valor diário de R$ 9,90. O edital prevê reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência e 30% para candidatos negros e pardos.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 23 de junho. Os interessados devem se cadastrar como “estudante” no site www.superestagios.com.br, acessar a aba “Processos Seletivos” e se inscrever. As provas serão realizadas online, no dia 26 de junho.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais