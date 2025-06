Apostadores de Campo Grande e Corumbá faturam mais de R$ 133 mil na Mega-Sena

Duas apostas feitas em Mato Grosso do Sul foram premiadas no concurso 2873 da Mega-Sena, sorteado na noite desse sábado (7), e garantiram juntas mais de R$ 133 mil ao acertarem cinco das seis dezenas sorteadas. Embora ninguém tenha levado o prêmio principal, os sortudos sul-mato-grossenses garantiram uma boa quantia em dinheiro.

Em Campo Grande, a aposta vencedora foi registrada na Lotérica Premium, localizada no centro da capital. O jogo foi simples, com seis números, e rendeu ao apostador R$ 44.356,88.

Já em Corumbá, o prêmio foi ainda mais alto: R$ 88.713,72. O bilhete foi feito na Casa Lotérica Sucesso e fazia parte de um bolão com seis cotas, o que significa que o valor será dividido entre os participantes do grupo.

As dezenas sorteadas foram: 04 – 05 – 17 – 27 – 52 – 56. Como ninguém acertou os seis números, o prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 60 milhões para o próximo sorteio da Mega-Sena, que será realizado na próxima semana.

Outros resultados das loterias da noite

+Milionária (concurso 257): Prêmio acumulado em R$ 108 milhões

Números sorteados: 05 – 15 – 33 – 34 – 39 – 44 | Trevos: 1 e 2

Dia de Sorte (concurso 1074): Prêmio de R$ 600 mil

Números: 11 – 13 – 14 – 16 – 22 – 25 – 27 | Mês da sorte: julho

Quina (concurso 6750): Prêmio estimado em R$ 11 milhões

Números: 24 – 32 – 35 – 39 – 71

Timemania (concurso 2241): R$ 3,6 milhões em jogo

Números: 03 – 08 – 32 – 39 – 57 – 61 – 63 | Time do Coração: Juazeirense-BA

Lotofácil (concurso 3412): R$ 1,8 milhão

Números: 03 – 04 – 06 – 07 – 11 – 12 – 13 – 14 – 16 – 17 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24

A Caixa Econômica Federal reforça a importância de conferir os resultados nos canais oficiais e de guardar o bilhete premiado em local seguro.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais