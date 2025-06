Prefeitura de Campo Grande abre 100 vagas temporárias para operadores de teleatendimento

A Prefeitura de Campo Grande anunciou, nesta quinta-feira (5), a abertura de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de 100 profissionais para o cargo de operador de teleatendimento. A iniciativa visa substituir contratos que se encerram em julho de 2025 e também formar um cadastro de reserva.

Para participar, é necessário possuir ensino médio completo. A jornada de trabalho será de 30 horas semanais, com remuneração bruta mensal de R$ 1.700,00. Os contratos terão duração inicial de 12 meses.

As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas exclusivamente nos dias 9 e 10 de junho, por meio do site da Prefeitura de Campo Grande. Durante esse período, os interessados também deverão encaminhar por e-mail os documentos comprobatórios de formação e experiência profissional para o endereço eletrônico: [email protected].

A seleção será realizada por meio de análise curricular, considerando os títulos e experiências apresentados pelos candidatos. Após a divulgação do resultado preliminar da etapa de avaliação, será possível apresentar recursos antes da publicação da lista final de aprovados.

O processo respeitará as cotas legais para pessoas com deficiência, negros e indígenas, garantindo oportunidades mais inclusivas.

Entre as atribuições do cargo estão o atendimento ao público via telefone e mensagens eletrônicas, coleta de dados com equipes técnicas, digitação e registro de informações, além de lidar com situações diversas de forma empática e profissional.