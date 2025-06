Comerciante é preso por vender alimentos impróprios e produtos irregulares às margens da BR-262 em Terenos

Um comerciante de 51 anos foi preso em flagrante nesse sábado (7) pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, acusado de uma série de infrações sanitárias e violações ao Código de Defesa do Consumidor. A prisão ocorreu em uma lanchonete localizada às margens da BR-262, no município de Terenos, após denúncia anônima que apontava riscos à segurança alimentar no local.

A operação foi conduzida pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo, com apoio do Procon-MS e da Vigilância Sanitária Municipal. Durante a fiscalização, os agentes encontraram aproximadamente 300 quilos de carne fracionada e linguiças sem qualquer tipo de inspeção sanitária. Também foram apreendidos queijos, ovos e bebidas alcoólicas, como vinho e cachaça, sem procedência comprovada ou com sinais de falsificação.

Um dos flagrantes mais graves foi a comercialização de banha de porco armazenada em garrafas pet reutilizadas, prática proibida que representa alto risco à saúde pública.

Outro ponto crítico da fiscalização envolveu a utilização de hortaliças e carne suína produzidas nos fundos do próprio estabelecimento. Segundo a polícia, porcos eram abatidos no local, sem qualquer controle sanitário. Um laudo técnico elaborado por uma médica veterinária e pela perícia criminal apontou risco elevado de transmissão de doenças como cisticercose e teníase, devido à contaminação cruzada entre os animais e os alimentos servidos ao público.

Além dos alimentos impróprios, os agentes apreenderam óculos de grau que estavam sendo vendidos sem prescrição médica, o que configura prática ilegal e coloca em risco a saúde dos consumidores.

O comerciante foi autuado por crimes contra as relações de consumo e permanecerá à disposição da Justiça. Todos os produtos recolhidos foram encaminhados à Vigilância Sanitária para descarte adequado.

A Polícia Civil reforça o alerta à população sobre a importância de verificar se estabelecimentos possuem registro, responsável técnico e se os produtos expostos à venda apresentam os selos de inspeção obrigatórios. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos canais oficiais.

