Eldorado Brasil abre inscrições para programa de estágio com oportunidades em MS

A Eldorado Brasil Celulose está com inscrições abertas para seu programa de estágio, oferecendo oportunidades para estudantes de diversas áreas em Mato Grosso do Sul e São Paulo. As vagas são para as cidades de Três Lagoas (MS), São Paulo, Santos e Andradina (SP), com inscrições até segunda-feira, 6 de janeiro de 2025.

Podem participar estudantes do penúltimo ou último ano de graduação/tecnólogo nas áreas de Engenharias, Administração, TI, Ciências Contábeis, Economia, entre outras. O programa tem duração de 12 meses.

Além da experiência prática, o programa oferece benefícios como bolsa-auxílio, assistência médica, vale-refeição ou alimentação, auxílio-transporte e acesso a programas de bem-estar e qualidade de vida.

As inscrições devem ser feitas até 6 de janeiro de 2025, pelo site oficial da Eldorado Brasil.