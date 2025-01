Mulher é mantida em cárcere privado e ameaçada de morte pelo marido em Itaquiraí

Na madrugada de domingo (5) uma mulher de 23 anos foi mantida em cárcere privado pelo marido, de 29, em Itaquiraí, a 405 quilômetros de Campo Grande. Ela recebeu ameaçada de morte, onde em uma delas, o autor acionou o gás de cozinha alegando a intenção de explodir a residência onde ambos dentro.

Segundo as informações do boletim de ocorrência, a vítima foi casada com o autor por quatro anos, onde era agredida fisicamente, mas que há 12 dias se divorciou após descobrir traições no relacionamento.

O autor não aceitou o fim da relação e tentou entrar na casa da irmã da vitima, onde está hospedada. Como não teve sucesso ao entrar, o homem declarou para mulher “que se não ficar com ele, não ficará com ninguém”.

Na noite do dia 4, a vítima estava jantando em um restaurante quando o ex-marido apareceu e se sentou à sua mesa, insistindo que ela o acompanhasse até o carro, mas ela recusou a proposta.

Ao sair do restaurante, a vítima percebeu que o ex-marido a estava seguindo a pé. Ela, então, decidiu permitir que ele a acompanhasse até a casa onde o casal viveu. Ao chegarem ao local, o autor tomou as chaves da residência e o controle do portão das mãos da mulher, trancando o local.

Durante o cancere, o autor ameaçou a mulher de morte e chegou a acionar o gás de cozinha, ameaçando explodir o imóvel com ambos dentro.

No dia seguinte, após o autor devolver o celular da vítima, que havia sido confiscado, ela conseguiu ligar para a irmã pedindo socorro. A irmã então a resgatou e a acompanhou até a delegacia. O caso foi registrado como ameaça no âmbito da violência doméstica e cárcere privado.