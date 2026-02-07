Prefeitura de Iguatemi abre seleção com salários de até R$ 2,8 mil

A Prefeitura de Iguatemi, município a 413 quilômetros de Campo Grande, abriu processo seletivo para o preenchimento de 27 vagas temporárias. As oportunidades são destinadas a candidatos alfabetizados e contemplam diferentes funções operacionais.

Os profissionais selecionados irão atuar na Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos. A carga horária prevista é de 40 horas semanais para todos os cargos, com exceção da função de Ajudante de Manutenção no cemitério municipal, que será exercida em escala de 12×36.

Os salários variam de R$ 1.536,28 a R$ 2.879,07, conforme o cargo. As vagas disponíveis são para operador de máquinas (1), motorista II (1), ajudante de manutenção (22), ajudante de manutenção para coveiro e manutenção geral do cemitério (2) e borracheiro (1).

As inscrições devem ser feitas presencialmente nesta segunda-feira (9) e terça-feira (10), no Paço Municipal de Iguatemi. O processo seletivo será composto por análise curricular, avaliação de títulos e entrevista.

As entrevistas estão previstas para os dias 18 e 19 de março de 2026 e serão realizadas na Secretaria Municipal de Assistência Social. O contrato será temporário e vinculado ao RGPS (Regime Geral da Previdência Social).

O processo seletivo terá validade de um ano, a contar da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.