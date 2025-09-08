Procurando emprego? Funsat oferece 1,7 mil vagas na Capital nesta segunda-feira

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) tem 1.785 vagas de emprego abertas em Campo Grande nesta segunda-feira (8). Empresas oferecem oportunidades em 149 funções diferentes, sendo que a maioria das vagas não exige experiência para ingressar.

Entre as vagas estão: agente de segurança (1), ajudante de açougueiro no comércio (12), ajudante de carga e descarga de mercadoria (33), bombista (3), borracheiro (3), camareira de hotel (2), eletricista de manutenção em geral (1), empregado doméstico nos serviços gerais (5) e desossador (100).

A maioria das vagas (1.045) é de perfil aberto, isto é, não exige experiência para ingressar no serviço. Assim, o trabalhador recebe treinamento remunerado para aprender uma atividade nova. É o caso de Repositor de mercadorias (69), servente de limpeza (3), operador financeiro (50), peixeiro no comércio varejista (4), montador de estruturas metálicas (2), motorista carreteiro (1) e auxiliar de cozinha (7).

A oferta também destaca cinco vagas exclusivas para pessoas com deficiência: agente de saneamento (1), almoxarife (1), atendente de lojas (1), auxiliar de limpeza (1) e porteiro (1). Por fim, há três oportunidades de emprego temporário para atuar como ajudante de churrasqueiro (2) ou empregado doméstico diarista (1).

Se interessou pelas vagas?

É necessário estar com o cadastro na Funsat em dia para receber encaminhamentos para entrevistas de emprego. Você deve cadastrar-se presencialmente na Fundação, com documento de identidade ou carteira de motorista, comprovante de residência, número do CPF e dados do histórico profissional.

As vagas ofertadas estão disponíveis no link. A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, em Campo Grande. No entanto, é preciso estar atendo ao horário de atendimento, que ocorre das 7h às 17h.

A Funsat atende pessoas com deficiência no Guichê 1, exclusivo para este público, no piso térreo da sede da Funsat. Para mais informações, interessados podem entrar em contato pelo telefone (67) 4042-0585 – Ramal 5800.

