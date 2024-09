Inscrições para concurso dos Correios encerram neste domingo

Estão abertas até este domingo (8) as inscrições para o concurso público dos Correios, que oferece 33 vagas nas áreas de medicina e segurança do trabalho, além de formação de cadastro de reserva. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site oficial do concurso, mediante pagamento de uma taxa de R$ 70.

Os cargos oferecidos e suas remunerações iniciais são:

– Técnico de Segurança do Trabalho Júnior: R$ 3.672,84;

– Enfermeiro do Trabalho Júnior: R$ 6.583,54;

– Engenheiro de Segurança do Trabalho Júnior: R$ 6.872,48;

– Médico do Trabalho Júnior: R$ 6.872,48.

Em Mato Grosso do Sul, há uma vaga disponível para o cargo de Técnico de Segurança do Trabalho. Para os demais cargos, será formado um cadastro de reserva. O concurso é organizado pelo Iades (Instituto Americano de Desenvolvimento) em parceria com os Correios. A seleção será realizada em duas fases: a primeira consiste em provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório, agendadas para o dia 13 de outubro.

Na segunda fase, os candidatos passarão pela comprovação de requisitos, análise de perfil profissional e realização de exames médicos admissionais. O resultado final do concurso está previsto para ser divulgado no dia 20 de novembro, e os Correios esperam iniciar as contratações ainda este ano.

Os interessados que ainda não se inscreveram devem acessar o site do concurso até o fim do prazo para garantir sua participação e concorrer a uma das vagas disponíveis.

