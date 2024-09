Tempo quente e seco: Mato Grosso do Sul pode registrar até 40°C neste domingo

Para este domingo (8), a previsão indica sol e poucas nuvens em Mato Grosso do Sul. A atuação de um sistema de alta pressão atmosférica inibe a formação de nuvens e favorece o tempo quente e seco, que deve registrar temperaturas de até 41°C e umidade relativa do ar entre 5% e 20%.

Além de causar riscos à saúde, as condições também são favoráveis para a ocorrência de incêndios florestais. Entre as orientações do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) estão: beber bastante líquido, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos, umidificar os ambientes e não atear fogo em nenhuma situação.

Campo Grande encerra a semana com mínima prevista de 20°C e máxima de 38°C. Os termômetros em Dourados marcam 20°C inicialmente e chegam aos 39°C ao longo do dia. Na região Sul-Fronteira, Ponta Porã apresenta variação entre 22°C e 35°C. Anaurilândia, no leste, tem mínima de 21°C e máxima de 39°C.

Na região do Bolsão, os municípios de Paranaíba e Três Lagoas registram temperaturas semelhantes, com mínimas de 21°C e máximas de 38°C. No norte, Coxim e Camapuã atingem 39°C nos horários mais quentes, com mínimas de 23°C e 24°C, respectivamente.

Corumbá, na região pantaneira, amanhece com 26°C e marca 39°C à tarde, já em Aquidauana, a mínima é de 23°C e a máxima de 41°C. Em Porto Murtinho, as temperaturas iniciam em 24°C e sobem até 41°C.

Com Cemtec

