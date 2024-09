Brasil reafirma compromisso com a Embaixada da Argentina em Caracas após cerco de forças venezuelanas

Após forças venezuelanas cercarem a Embaixada da Argentina em Caracas, que está sob responsabilidade do Brasil desde 5 de agosto, o governo brasileiro reafirmou seu compromisso de seguir cuidando dos interesses argentinos no país vizinho. Em nota divulgada na tarde deste sábado (7), o Itamaraty declarou que o Brasil continuará responsável pela custódia e defesa dos interesses da Argentina na Venezuela até que o governo argentino designe outra nação para exercer essa função.

A embaixada argentina em Caracas atualmente abriga seis venezuelanos que solicitaram asilo, além de bens e arquivos importantes. De acordo com o comunicado brasileiro, o governo foi surpreendido pela comunicação das autoridades venezuelanas, que expressaram a intenção de revogar o consentimento dado anteriormente para que o Brasil continuasse protegendo os interesses da Argentina.

O Itamaraty destacou, ainda, a importância da inviolabilidade das instalações da missão diplomática argentina, conforme estabelecido nas Convenções de Viena sobre Relações Diplomáticas. Essas convenções garantem que as missões diplomáticas, seus bens e o pessoal envolvido sejam protegidos contra qualquer ação coercitiva por parte do país anfitrião, um princípio que o Brasil enfatizou em sua nota.

As tensões diplomáticas entre Venezuela e Argentina, agora intermediadas pelo Brasil, apontam para um cenário de incerteza sobre a continuidade da proteção diplomática no país.

Com informações do SBT News

