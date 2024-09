Dataprev abre inscrições para concurso com 236 vagas e salários de até R$ 9,1 mil

A Dataprev abriu nesta sexta-feira (6) as inscrições para um concurso público que oferece 236 vagas, além da formação de cadastro de reserva, para cargos de nível médio e superior. Os interessados podem se inscrever até o dia 3 de outubro, por meio do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). As vagas estão distribuídas entre o Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Santa Catarina, mas as provas serão realizadas em todos os estados no dia 17 de novembro.

O concurso tem validade de dois anos a partir da data de homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período. As oportunidades são para diversas áreas e oferecem remunerações iniciais atrativas.

Os salários para as vagas de analista de Tecnologia da Informação (jornada de 8 horas diárias, 40 horas semanais), médico do trabalho (4 horas diárias, 20 horas semanais) e engenheiro de segurança do trabalho (8 horas diárias, 40 horas semanais) chegam a R$ 9.173,62.

Para analista de processamento, com carga horária de 6 horas diárias e 30 horas semanais, a remuneração inicial é de R$ 7.103,31. Já para os cargos de auxiliar de enfermagem (6 horas diárias, 30 horas semanais) e técnico de segurança do trabalho (8 horas diárias, 40 horas semanais), os salários são de R$ 3.893,95.

Além dos salários, os aprovados terão direito a benefícios adicionais, como tíquete alimentação/refeição no valor de R$ 1.165,20; auxílio pré-escolar ou escolar para filhos de até R$ 1.586,71; auxílio tratamento especializado para filhos com deficiência de até R$ 1.230,00; seguro de vida em grupo; reembolso de assistência à saúde conforme as regras definidas; Participação nos Lucros e Resultados (PLR); Gratificação Variável por Resultado, conforme regras da empresa; progressão na carreira e plano de previdência complementar (Prevdata).

O edital prevê a reserva de no mínimo 5% das vagas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos negros (pretos e pardos). O concurso também inclui a projeção de um cadastro de reserva para utilização ao longo de dois anos e uma reformulação no modelo de convocação de pessoas com deficiência, atendendo à recomendação do Ministério Público do Trabalho (MPT) de Brasília para cumprimento das cotas legais.

