Exército abre seleção para militares temporários com inscrições entre 2 e 13 de julho

O Exército Brasileiro abrirá, entre os dias 2 e 13 de julho, as inscrições para o processo seletivo de militares temporários que irão atuar na área do Comando Militar do Oeste, abrangendo os estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e o município de Aragarças (GO). A seleção, conduzida pela 9ª Região Militar, visa formar cadastro de reserva para oficiais, sargentos e cabos temporários, com incorporação prevista para 1º de fevereiro de 2027.

De acordo com a instituição, o processo tem como finalidade recompor vagas abertas em decorrência da movimentação e do desligamento de militares. Por esse motivo, o quantitativo de vagas será divulgado apenas nas etapas finais da seleção.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site da 9ª Região Militar. Os avisos de convocação contendo os detalhes sobre cargos, requisitos e áreas contempladas estarão disponíveis a partir de 16 de junho.

O Exército destaca que a seleção não garante ingresso na carreira militar com estabilidade. Os candidatos aprovados atuarão como militares temporários, podendo ter o tempo de serviço prorrogado conforme o interesse da Força e os limites previstos na legislação.

O processo seletivo será composto por inscrição eletrônica, entrega de documentos, entrevista, avaliação curricular, inspeção de saúde e exame de aptidão física. As etapas presenciais serão destinadas apenas aos candidatos previamente selecionados após a análise documental.

Entre os requisitos gerais, os interessados devem ter até 40 anos na data da incorporação. Para médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários, o limite de idade é de 38 anos até 31 de dezembro do ano da incorporação.

As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade. Para Oficial Médico Temporário, poderão concorrer profissionais graduados e especialistas. Já as vagas para Oficiais Farmacêuticos, Dentistas e Veterinários Temporários exigem formação superior nas respectivas áreas.

Na categoria de Oficial Técnico Temporário, há oportunidades para profissionais formados em Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, Enfermagem, Engenharia, Fisioterapia, Informática, Nutrição, Psicologia, Relações Públicas, Serviço Social, entre outras áreas.

Para Sargento Técnico Temporário, os candidatos devem possuir ensino médio e formação técnica em áreas como Administração, Contabilidade, Enfermagem, Informática, Logística, Nutrição, Radiologia, Química e Edificações.

Já a seleção para Cabo Especialista Temporário contempla profissionais com ensino fundamental e curso profissionalizante em funções como cozinheiro, eletricista predial, motorista habilitado nas categorias D ou E, pedreiro, bombeiro hidráulico, músico e auxiliar de refrigeração.

Os militares temporários poderão permanecer nas Forças Armadas por períodos renováveis de 12 meses. O tempo máximo de serviço é de até 96 meses para oficiais técnicos, sargentos técnicos e cabos especialistas temporários. Para médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários, o limite é de 120 meses.

Mais informações podem ser obtidas junto à Seção de Serviço Militar Regional da 9ª Região Militar pelos telefones (67) 3368-4435, (67) 3368-4390 e (67) 3368-4491, ou pelo e-mail: ssmr@9rm.eb.mil.br.

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