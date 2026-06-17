Copa do Mundo 2026: veja os jogos desta quarta-feira (17)

Quatro partidas serão disputadas nesta quarta-feira (17), pelos grupos K e L da Copa do Mundo 2026. A primeira delas será entre Portugal e RD Congo, às 14h, em Houston. Na sequência, às 17h, a Inglaterra enfrentará a Croácia em Dallas. Gana e Panamá jogarão às 20h em Toronto. Já a partida entre Uzbequistão e Colômbia será na Cidade do México, às 23h.

Jogos desta quarta-feira, 17 de junho (horário de MS)

13h – Portugal x RD Congo (Grupo K);

16h – Inglaterra x Croácia (Grupo L);

19h – Gana x Panamá (Grupo L);

22h – Uzbequistão x Colômbia (Grupo K).

Grupo K

Com quatro integrantes de diferentes continentes (Portugal, Colômbia, RD Congo e Uzbequistão), o Grupo K tem Portugal, quinta colocada no ranking da Fifa, como favorita para se classificar à segunda fase do torneio.

Com um dos melhores elencos desta Copa, os portugueses têm uma equipe talentosa e experiente, que costuma apresentar um estilo ao mesmo tempo técnico e criativo. Dessa forma, reúne, além de um bom jogo coletivo, capacidade para jogadas individuais principalmente no ataque.

Uma outra equipe forte do grupo é a Colômbia, com um time experiente e competitivo, de jogo vertical, intenso e veloz.

Congo e Uzbequistão são equipes de menor tradição. A última participação da equipe africana foi na Copa de 1974. Já o Uzbequistão participa pela primeira vez de uma Copa do Mundo.

Grupo L

Duas forças do futebol europeu (Inglaterra e Croácia) e uma equipe competitiva da África (Gana) tornam o Grupo L um dos mais disputados desta primeira fase da Copa de 2026. Correndo por fora, mas com uma equipe organizada do ponto de vista coletivo, está o Panamá.

A atual geração é, para muitos, uma das melhores do futebol inglês, principalmente do ponto de vista ofensivo. Prova disso é o bom desempenho que teve durante as eliminatórias da Copa.

Caso mantenha o modelo de jogo que vêm adotando, os ingleses apresentarão um futebol de pressão alta e bastante velocidade, principalmente pelos lados do campo.

A Croácia, vice-campeã da Copa de 2018, tem feito boas campanhas em grandes competições, e costuma crescer em jogos decisivos. Bem organizada taticamente, possui um meio-campo técnico que procura sempre controlar a posse de bola.

Gana pode ser uma surpresa neste grupo, a ponto de se classificar para a fase seguinte, ainda que seja vista como a terceira força da chave. Tem como característica um jogo de intensidade física.

Já o Panamá, tido como azarão do grupo, possui uma equipe compacta que deve prezar por um jogo defensivo na busca por jogadas de contra ataque.

Com Agência Brasil

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram