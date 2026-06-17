Procurando emprego? ‘Emprega CG’ oferece 500 vagas nas Moreninhas hoje (17)

O ‘Emprega CG’ leva 500 vagas de emprego ao Polo Moreninhas Funsat nesta quarta-feira (17), das 8h às 12h. A ação reúne dez empresas com entrevistas no local e oportunidades em 11 funções diferentes, ampliando as chances de contratação imediata para trabalhadores da Capital.

Entre as vagas disponíveis estão operador de telemarketing, repositor de mercadorias, operador de caixa, operador de loja, açougueiro, auxiliar de limpeza, ajudante de depósito, fiscal de prevenção de perdas, balconista de farmácia, perfumista e consultor de vendas.

As oportunidades oferecem salários entre R$ 1.600 e R$ 2.500, além de benefícios que variam conforme a empresa contratante. Para participar, os candidatos devem comparecer ao Polo Moreninhas Funsat, localizado na Rua Anacá, 699, portando documentos pessoais e carteira de trabalho.

Além do feirão, a sede da Funsat mantém atendimento regular das 7h às 13h, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com encaminhamento para vagas anunciadas por empresas da Capital.

No painel desta quarta-feira, há oportunidades para açougueiro (41 vagas), alimentador de linha de produção (80), auxiliar técnico eletrônico (3), conferente de faturas e notas fiscais (4), encanador (9), leiturista (5), motorista de ônibus urbano (20), pedreiro (26), soldador (8) e técnico em segurança do trabalho (1).

Entre as vagas que não exigem experiência estão borracheiro (2), costureira (15), fiel de depósito (4), operador de vendas em lojas (25) e vendedor interno (3).

Para pessoas com deficiência (PCD), são 58 vagas distribuídas entre auxiliar de confecção (50), auxiliar de estoque (3), empacotador à mão (2), repositor de mercadorias (2) e auxiliar de limpeza (1). As informações podem ser consultadas em guichê exclusivo na Agência de Empregos.

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