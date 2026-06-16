Concursos e seleções somam mais de 300 vagas em MS com salários de até R$ 10 mil

Quem busca uma oportunidade no serviço público ou em programas de estágio encontra um cenário movimentado em Mato Grosso do Sul. Concursos públicos e processos seletivos com inscrições abertas reúnem mais de 300 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, para candidatos com níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As oportunidades estão distribuídas entre órgãos municipais, estaduais e federais, com salários que chegam a R$ 10 mil e benefícios em alguns certames. Entre os destaques estão as vagas do IBGE para o Censo Agropecuário, concursos em prefeituras do interior, oportunidades na UEMS, no Conselho Regional de Química, no TRT e nas Forças Armadas.

Câmara de Jardim oferece salários de até R$ 10 mil

A Câmara Municipal de Jardim abriu concurso público para preencher 12 vagas imediatas e formar cadastro de reserva em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Os salários variam entre R$ 1.680 e R$ 10 mil para jornada de 27 horas semanais. As inscrições seguem até 13 de julho e devem ser realizadas exclusivamente pela internet. O processo seletivo contará com prova objetiva para todos os cargos, além de prova de títulos para funções de nível superior e prova prática para motorista oficial.

Conselho Regional de Química abre concurso em Campo Grande

Em Campo Grande, o Conselho Regional de Química da 20ª Região oferece duas vagas imediatas e cadastro de reserva para os cargos de assistente administrativo e fiscal.

As funções exigem níveis médio e técnico e oferecem salário de R$ 2.112, além de benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio-saúde e vale-transporte. As inscrições podem ser feitas até 6 de julho.

Prefeituras têm processos seletivos e concursos

A Prefeitura de Guia Lopes da Laguna abriu processo seletivo para cadastro de reserva no cargo de técnico de enfermagem. A remuneração é de R$ 1.783,84 para jornada de 40 horas semanais, e as inscrições presenciais seguem até 17 de junho.

Já a Prefeitura de Iguatemi está com seleção aberta para duas vagas temporárias de vigia. O cargo exige apenas nível alfabetizado e oferece salário de R$ 1.643,82.

Em Pedro Gomes, concurso público disponibiliza 17 vagas imediatas e cadastro de reserva para cargos de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 2.186,36 a R$ 4.859,40, com inscrições abertas até 13 de julho.

UEMS busca profissionais para apoio a estudantes com deficiência

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) está contratando profissionais de apoio educacional para atendimento a estudantes com deficiência em unidades de Campo Grande, Coxim, Dourados, Nova Andradina e Paranaíba.

A função exige ensino médio completo e oferece remuneração de R$ 1.550,17 para jornada de 20 horas semanais ou R$ 3.100,34 para 40 horas semanais. As inscrições são gratuitas e seguem até esta segunda-feira (16).

Estágios no Judiciário e no TRT

A comarca de Rio Brilhante está recebendo inscrições para processo seletivo de estágio em Direito destinado à formação de cadastro de reserva. Os estudantes aprovados terão direito a bolsa-auxílio e auxílio-transporte.

Já o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região está com processo seletivo para formação de cadastro de estagiários em Mato Grosso do Sul. As inscrições podem ser feitas até 19 de junho.

IBGE concentra maior número de vagas

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) abriu processo seletivo para o 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola com 284 vagas temporárias em Mato Grosso do Sul.

Os salários variam entre R$ 2.128 e R$ 4.008, além de benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º salário proporcionais. Campo Grande concentra o maior número de oportunidades, com 33 vagas.

As inscrições seguem até 1º de julho mediante pagamento de taxa de R$ 53.

Exército e Marinha também recrutam

O Exército Brasileiro abrirá inscrições entre os dias 2 e 13 de julho para seleção de militares temporários em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Aragarças (GO).

As vagas são destinadas aos cargos de oficial técnico temporário, farmacêutico, dentista, veterinário, sargento técnico temporário e cabo especialista temporário, contemplando candidatos de níveis fundamental, médio e superior.

Já a Marinha do Brasil está com concurso aberto para admissão ao Curso de Formação para Ingresso no Corpo Auxiliar de Praças, oferecendo 400 vagas para candidatos com formação técnica de nível médio.

As inscrições seguem até 28 de junho e incluem oportunidades para atuação em Ladário, na região de Corumbá. A prova objetiva e a redação estão previstas para 27 de setembro.

Com oportunidades em diferentes áreas e níveis de escolaridade, os certames representam uma alternativa para quem busca ingresso no serviço público ou experiência profissional por meio de programas de estágio em Mato Grosso do Sul.

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