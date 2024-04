Concurso do TRF 3 oferece seis vagas para Técnico Judiciário em MS

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF 3) anunciou a abertura de um concurso público para preenchimento de seis vagas para o cargo de técnico judiciário em Mato Grosso do Sul. Com uma remuneração de R$ 8.529,65, o certame é uma oportunidade para profissionais com ensino superior completo em qualquer área.

As inscrições para o concurso estarão abertas a partir das 9h do dia 29 de abril, horário de Mato Grosso do Sul, e se estenderão até o dia 28 de maio. Para participar, os candidatos devem pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 80. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

O edital, veiculado na edição desta quinta-feira (18) do Diário Oficial da União, estabelece que a prova será realizada em 28 de julho. Pela manhã, o exame será para o cargo de analista judiciário, que conta apenas com vagas em São Paulo. Já à tarde, será a vez dos candidatos ao cargo de técnico judiciário.

No estado de Mato Grosso do Sul, as provas ocorrerão nas cidades de Campo Grande e Dourados. A Justiça Federal possui unidades em diversas localidades, incluindo a Capital, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas. Vale ressaltar que a organização do concurso está a cargo da Fundação Carlos Chagas.

Confira o edital!

