Santa Casa de Campo Grande amplia doações com novos itens para assistência social

Com o objetivo de oferecer ainda mais suporte aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), a Santa Casa de Campo Grande anuncia a expansão de sua campanha de doações. Agora, além das já conhecidas fraldas descartáveis geriátricas nos tamanhos GG e Extra, a instituição passa a receber uma variedade de vestuário para adultos e crianças.

Intitulada “Sua Ajuda é Urgente”, a campanha visa arrecadar vestimentas masculinas, como camisas, shorts e calças, que são bem-vindas, assim como blusas, vestidos e calças femininas. Com a aproximação do inverno, agasalhos de todos os tipos também são itens desejados para ajudar a aquecer aqueles em necessidade.

Kits de maternidade serão montados pela equipe do hospital, contendo itens essenciais como cueiros, fraldas para recém-nascidos, roupas para a saída da maternidade, fraldas de pano, sabonetes hipoalergênicos, meias, toucas, pomadas para assaduras, mantas e cotonetes, que agora fazem parte da lista de doações. Todas as doações podem ser entregues no SAC (todos os dias, 24h) ou na Sala de Acolhimento Espiritual da Santa Casa (de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h), na entrada principal. O telefone de contato é (67) 3322-4313.

A presidente da Santa Casa, Alir Terra Lima, em nome da Diretoria Corporativa, expressa sua gratidão às pessoas dispostas a ajudar. “Cada contribuição que recebemos é um gesto de amor e solidariedade. Estamos imensamente agradecidos por cada doação que nos permite continuar a missão de cuidar e apoiar nossa comunidade. Juntos, fazemos a diferença”, afirma.

Com informações da Assessoria de Comunicação.

