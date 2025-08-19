Confira a coluna “Segredos de Estado” por Laureano Secundo

O tempo da crise

O tempo que vai demorar a crise econômica que se instalou no Governo do Estado e já se espalha pelos municípios de Mato Grosso do Sul ainda é hoje um tema oculto da campanha eleitoral de 2026. O Governador Eduardo Riedel tem até o fim deste ano para impedir que entre em cenários mais complicados, como o atraso no pagamento do 13º salário do funcionalismo e a suspensão no pagamento de fornecedores e principalmente nos repasses de recursos para os municípios.

Inicialmente, o Governador determinou cortes de 25% e já foi seguido por prefeituras importantes como Campo Grande, Ponta Porã e Dourados e também sinalizou na LDO a crise econômica por conta da queda na arrecadação. O projeto de Lei Orçamentária para 2026 pode trazer reflexos do tarifaço dos EUA em produtos importantes do Estado, como a soja, celular, carne e outros importantes para a balança comercial do Estado, e com isso criar mais dificuldades para a economia num ano eleitoral.

PSD

O Senador Nelsinho Trad quer disputar a reeleição na chapa com Riedel ao Governo, mas enfrenta dificuldades para o seu projeto, permanecendo no PSD. Os proporcionais desta aliança não querem apoiar Nelsinho Trad.

PT

A entrada de Fábio Trad no PT pode trazer problemas para os candidatos à Câmara Federal caso ele não venha a disputar o Governo do Estado. A leitura que os petistas fazem é que, concorrendo à Câmara Federal, uma vaga já seria dele.

Republicanos

O presidente regional do Republicanos, deputado estadual Antônio Vaz, não acredita que a Federação com o MDB vá dar certo. Há uma desconfiança de que ele é mais favorável à filiação de Marcos Pollon no partido para concorrer ao Governo do Estado.

Reação

Os três deputados federais que hoje integram o PSDB, Beto Pereira, Geraldo Rezende e Dagoberto Nogueira, já procuram outra sigla e entre as opções não está o PL nem o PP.

PP

A senadora Tereza Cristina tem permanecido em silêncio em relação às articulações para 2026 e fica na filiação de Eduardo Riedel. Nos bastidores, dizem que ela pode até mesmo ser candidata a vice.

Novo

Ainda sem nome para colocar como candidato a governador, o Partido Novo corre o risco de continuar sem nada no majoritário e nem mesmo nos proporcionais.

Meninos eu vi

O deputado Roberto Orro era conhecido pelo modo sempre sereno com que conversava com os demais parlamentares e muitas vezes ele até permanecia distraído enquanto seus colegas estavam quase a sair em vias de fato. Nunca se soube se era intencional ou não, mas em uma sessão onde Zeca do PT e André Puccinelli debatiam de forma intensa, ele pediu um aparte e, ao invés de falar sobre o tema do debate, ele saudou a presença de um padre de Aquidauana que visita à Assembleia e, ao final do seu aparte disse.

– Que a sua presença, padre, traga paz para a Assembleia.

“Não há interesse em destruir o PSDB”

Reinaldo Azambuja, presidente regional do PSDB

