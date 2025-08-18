Câmara de Campo Grande vai entregar honrarias a 86 personalidades nos 126 anos da cidade

Sessão Solene será realizada no dia 21 de agosto, no Palácio Popular da Cultura, com transmissão ao vivo pela TV Câmara e Youtube

Em comemoração aos 126 anos de Campo Grande, a Câmara Municipal realiza, na próxima quinta-feira (21), às 19h, a tradicional Sessão Solene de entrega das principais honrarias concedidas pelo Legislativo: o Título de Cidadão Campo-Grandense, o Título de Cidadão Benemérito e a Medalha do Mérito Legislativo “José Antônio Pereira”. O evento ocorrerá no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, no Parque dos Poderes.

Neste ano, 86 pessoas serão homenageadas pelos vereadores, em reconhecimento a serviços prestados à Capital, seja por meio da atuação profissional, da geração de empregos ou de ações sociais. A concessão das homenagens foi aprovada previamente em Plenário, por meio de Projetos de Decreto Legislativo.

Entre os agraciados estão empresários, profissionais liberais, representantes de entidades, lideranças comunitárias e personalidades que contribuíram para o desenvolvimento do município. A lista contempla três indicações de cada parlamentar.

A Sessão Solene será transmitida ao vivo pela TV Câmara, no canal aberto 7.3, e pelo canal oficial da Casa de Leis no Youtube.

