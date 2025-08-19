Riedel vai a Brasília e oficializa filiação no PP nesta terça-feira

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, desembarcou em Brasília na manhã desta terça-feira (19), para oficializar a filiação ao Partido Progressista. A mudança de partido está sendo sacramentada na convenção do PP, que acontece no Auditório Petrônio Portela, no Senado Federal.

Em uma publicação nas redes sociais, Riedel aparece ao lado de Tereza Cristina, além da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, Dagoberto Nogueira e outras autoridades do cenário político.

O PP conta atualmente com 16 prefeitos em Mato Grosso do Sul e governa a Capital, Campo Grande. Já o PSDB segue como a maior força municipal, com 44 das 79 prefeituras do Estado.

Despedida

Nessa segunda-feira (18), Riedel se despediu dos tucanos após reunião com o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, o ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e os deputados federais Beto Pereira (PSDB), Dagoberto Nogueira (PSDB) e Geraldo Resende (PSDB). O ex-tucano apontou que anunciaria o futuro partidário nesta quarta-feira (20).