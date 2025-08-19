Morador encontra suposta granada em rua de Campo Grande e Bope faz detonação controlada

O cruzamento da Rua Brigadeiro Tobias com a Rua Juruena foi isolado na manhã desta terça-feira (19) após um morador encontrar um objeto semelhante a uma granada em frente a uma residência. O caso mobilizou equipes da Polícia Militar e do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

Segundo informações, o morador caminhava pela rua quando se deparou com o artefato e acionou a polícia por volta das 6h30. A área foi imediatamente interditada para garantir a segurança de quem passava pelo local.

Com o uso de equipamentos especializados, como raio X e robô de manipulação, a equipe do Bope realizou uma análise preliminar e, por volta das 8h30, executou uma detonação controlada. De acordo com tenente Arinos, a corporação adotou o protocolo padrão para situações envolvendo possíveis explosivos.

“Iniciamos o procedimento como se fosse um artefato explosivo. Fizemos a detonação controlada e constatamos que não se tratava de uma granada, mas de uma garrafa cheia de pedras. Ainda assim, o isolamento da área e a atuação do Bope foram necessários para garantir a segurança”, explicou.

O oficial ressaltou ainda que a atitude do morador foi a correta.

“Um morador visualizou algo estranho e acionou a Polícia Militar. Esse é o procedimento adequado para que possamos aplicar os protocolos necessários”, reforçou.

Após a confirmação de que não havia risco de explosão, o tráfego foi liberado na região.

Com colaboração da repórter Suelen Morales

