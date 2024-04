Encontro de acolhimento de famílias atípicas acontece hoje em Corumbá

Acontece hoje em Corumbá o ecncontro “Acolhimento das Famílias Atípicas, Por + Respeito, Compreensão e Conhecimento”. O evento tem como objetivo reunir toda a família para uma roda de conversa, troca de experiências e conscientização sobre o autismo.

Famílias Atípicas é um nome dado para denominar os pais, educadores e cuidadores de pessoas com autismo. O termo também visa incluir a família dentro do espectro, além de ampliar para pessoas com diversos tipos de deficiência.

O encontro será às 18 horas na Escola Municipal Pedro Paulo de Medeiros, rua Colombo, 1.050, entre a 115 de Novembro e a Frei Mariano.

