Organizadora do Concurso Nacional Unificado divulga cartões de confirmação nesta quarta

A Fundação Cesgranrio, responsável pela aplicação do Concurso Público Nacional Unificado, disponibilizará os cartões de confirmação para o certame, conhecido popularmente como “Enem dos Concursos”, nesta quarta-feira (7), a partir das 9h (horário de Mato Grosso do Sul).

Os candidatos poderão acessar o documento na Área do Candidato, a mesma página da Internet onde realizaram a inscrição. Para isso, é necessário fazer login com os dados da conta GOV.BR. O cartão de confirmação contém informações cruciais, como número de inscrição, data, hora e local de prova, além de registrar se o candidato terá direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, quando aplicável.

Em caso de erros nas informações fornecidas, os candidatos podem solicitar correções na Área do Candidato. Contudo, não será possível alterar a cidade de aplicação da prova em caso de erro no preenchimento inicial. “O que vale é o que foi declarado no ato da inscrição. Por exemplo, se a pessoa solicitou para fazer prova em Campo Grande e saiu no cartão que o local é Dourados, ela pode pedir o ajuste”, explicou a banca aplicadora.

Inicialmente previsto para ocorrer mais cedo, o concurso foi adiado devido aos desastres ambientais no Rio Grande do Sul. A nova data para a realização das provas é dia 18 de agosto, daqui a duas semanas. A expectativa é que os candidatos estejam devidamente preparados e atentos às informações fornecidas no cartão de confirmação.

