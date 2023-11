Confira a coluna ‘Segredos de Estado’

Fator clima

As mudanças climáticas, que sempre foram bandeiras de partidos de esquerda, podem mudar de mão a partir das próximas eleições e isso já começa a ser sentido com os efeitos como ondas de calor cada vez mais extensas, que já começam a atrapalhar o cultivo de culturas como a soja. Antes, o produtor já preparava o solo entre setembro e outubro para plantar entre outubro e novembro. Ano a ano, o plantio vai sendo alterado e como o clima não funciona mais como um relógio, os efeitos nos resultados da produção poderão ser sentidos futuramente.

El Niño e La Niña, hoje, já são personagens permanentes em boletins meteorológicos e mesmo na cabeça de quem está ligado à atividade rural e o caos que provocam está longe de ser brincadeira de criança, que normalmente acaba quando alguma vidraça é quebrada. A produção de grãos e até mesmo a criação de animais são as vidraças da economia brasileira e, normalmente, estão nas mãos de políticos de direita. Os seus estilhaços podem provocar danos no bolso de gente muito poderosa e estes deverão cobrar do governo medidas, uma vez que ninguém acredita que venham a fazer mea culpa pela crise.

Gisele cresce

Avaliação é de que Gisele Marques começa a crescer como possível candidata do PT à prefeita de Campo Grande. Pelo menos internamente, ela tem o apoio da cúpula do partido que prefere “preservar” Camila Jara e não queimar projetos futuros da sigla.

Isolada

O projeto eleitoral do PP está bem complicado nos dois principais colégios eleitorais de Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, a prefeita Adriane Lopes enfrenta dificuldade para conseguir aliados fortes, que poderiam sustentar um possível crescimento.

Fila

Por enquanto, o congestionamento maior de candidaturas para a disputa de 2026 é para o Senado. Além dos atuais ocupantes das vagas, Nelsinho Trad e Soraya Thronicke, nomes como Reinaldo Azambuja, Vander Loubet, Rose Modesto, Barbosinha e André Puccinelli entram na briga.

Troca

A aproximação entre Alan Guedes e Vander Loubet, que parecia ser pouco provável, está sendo apontada por observadores da política de Dourados como algo possível e até mesmo como a única saída para o prefeito e isso pode até obrigá-lo a trocar partido.

Cautela

Os deputados Londres Machado e Gerson Claro, ambos do PP, continuam pisando em ovos diante do processo eleitoral de Campo Grande com as pré-candidaturas de Adriane Lopes e Beto Pereira. Os dois devem esticar ao máximo o prazo de definição e torcendo para que um dos dois venha a desistir.

Pode até

A senadora Soraya Thronicke já está indo para o seu terceiro partido em pouco mais de quatro anos de mandato. Agora no Podemos, ela admite que pode ser candidata à prefeita de Campo Grande, mas isso só deve ser decidido lá por junho ou julho.

Meninos, eu vi

Como presidente da Câmara, o então vereador Waldir Cardoso acabou assumindo a Prefeitura da Capital numa das muitas trocas de prefeito que ocorreram logo após a implantação do Estado de Mato Grosso do Sul, entre os anos de 1980 e 1983. Como ele sabia que sua permanência no cargo seria muito curta, ele queria deixar uma marca e foi à Secretaria de Obras e soube que tinha chegado um tubulão para ser colocado para canalizar as águas do córrego Segredo, no cruzamento da avenida Euler de Azevedo com a Ernesto Geisel. De imediato, ele determinou que a obra se iniciasse e justificou: – Coloque lá e vamos tirar uma foto, antes que escolham outro prefeito.

Por – Laureano Secundo

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Leia mais: