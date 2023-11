Mulher é esfaqueada no pescoço pelo ex-namorado após não aceitar fim de relacionamento

Um homem de 31 anos foi preso na noite de ontem (13), em Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande, após esfaquear a ex-namorada no pescoço. Segundo informações da polícia, o rapaz não aceitava o fim do relacionamento.

De acordo com o site Jp News, o casal teria terminado o relacionamento de dois meses na noite de ontem. A jovem aceitou o convite de amigas para ir em uma festa, mas ao saber do compromisso da ex-namorada, o homem invadiu a casa da mulher e a esfaqueou no pescoço. Após ferir a menina, o rapaz fugiu.

Ainda conforme informações da polícia, quem encontrou a jovem ensanguentada foi a sua própria irmã, que ouviu os gritos.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas pelo 190, e conseguiram localizar o suspeito.

Em depoimento na delegacia, o rapaz disse que teria ligado para a ex-namorada dizendo para não ir à festa. Ele ainda disse que ouviu da jovem que ela estaria solteira e iria ao evento. Revoltado, ele foi até a casa da ex e a esfaqueou no pescoço.

A jovem está internada no hospital, sob cuidados médicos.

O homem foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio e está a disposição da justiça.

Serviço

Ligue 180 – Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 é um canal criado pela Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, que presta uma escuta e acolhida qualificada às mulheres em situação de violência.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.