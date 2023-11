Gangorra: onda de calor e possibilidade de chuva marcam a terça-feira

Mesmo com a onda de calor que atinge Mato Grosso do Sul, a previsão do tempo para esta terça-feira (14) indica a possibilidade de pancadas de chuva e tempestades para algumas regiões do Estado. Na tarde de ontem (13) instabilidades provocadas pelo calor já causaram tempestades em Chapadão do Sul e Dourados.

Conforme informações do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), ainda devem ser registrados baixos valores de umidade relativa do ar, entre 10% e 30%. Por isso, recomenda-se beber muita água e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes e secas do dia.

Os termômetros em Campo Grande devem marcar 27°C inicialmente, atingindo os 37°C ao longo do dia. Já Dourados tem mínima de 24°C e máxima de 36°C. Ponta Porã e Iguatemi atingem máximas de 34°C, enquanto as mínimas ficam entre 23°C e 24°C, respectivamente.

Na região do Bolsão, Três Lagoas tem 28°C pela manhã e 40°C no período da tarde, enquanto Paranaíba apresenta variação entre 24°C e 39°C. No norte, Coxim tem mínima de 25°C e máxima de 39°C.

Corumbá e Aquidauana, na região pantaneira, marcam 28°C no início do dia, com máximas que chegam aos 37°C e 38°C, respectivamente. No sudoeste do Estado, em Porto Murtinho, as temperaturas variam entre 27°C e 37°C.