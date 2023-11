Alan Guedes libera 13º salário e Dourados é o primeiro de MS a pagar servidores integralmente

Totalizando R$ 28.662.187,75, o valor líquido da folha do 13° salário será pago de forma integral

Comprovando uma gestão fiscal eficiente em conjunto com um planejamento responsável com as contas da Prefeitura de Dourados, o Prefeito Alan Guedes autorizou o depósito do 13° salário dos servidores nesta segunda-feira, dia 13 de novembro. Totalizando R$ 28.662.187,75, o valor líquido da folha do 13° salário será pago de forma integral e o saldo estará disponível para saque ao longo do dia desta terça-feira (14).

Dourados é a primeira cidade de Mato Grosso do Sul a pagar o décimo dos servidores na totalidade. “Esse pagamento adiantado só foi possível graças ao planejamento e ao compromisso com as contas da prefeitura. Esse esforço tem permitido que a gente consiga se organizar financeiramente para honrar os compromissos e fazer entregas importantes para nossa cidade”, afirmou Alan Guedes.

Ainda de acordo com o prefeito, o pagamento dos salários em dia e a antecipação do décimo terceiro agora em novembro tem vários objetivos. “Primeiro, honrar, reconhecer e agradecer todos os servidores que ajudam a cuidar da cidade. Sem os servidores, nada seria possível. Segundo, permitir que as famílias se organizem melhor para o fim do ano, antecipando compras e colocando os compromissos em dia e terceiro, fomentar o comércio, antecipando o movimento de compras nesse período que antecede o Natal”, enumerou.

A gestão tem procurado, sempre que possível, antecipar os pagamentos dos salários dos servidores, uma forma de valorizar e reconhecer o desempenho do funcionalismo, além de fomentar a economia da cidade, movimentando o comércio e serviços em geral.

