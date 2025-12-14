Mulher é presa em flagrante após tentar matar ex-companheiro a facadas em Nova Andradina

Uma mulher de 28 anos foi presa em flagrante na manhã de sábado (13) após tentar matar o ex-companheiro, de 47 anos, na Vila Operária, em Nova Andradina, município a 280 quilômetros de Campo Grande. De acordo com o relato da vítima à polícia, ele estava em casa preparando o almoço quando a ex-companheira invadiu o imóvel portando duas facas e passou a ameaçá-lo.

Em seguida, os dois entraram em luta corporal. O homem conseguiu retirar uma das facas da mão da mulher, mas acabou sofrendo um corte no ombro durante a agressão. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima ao Hospital Regional para atendimento médico. O estado de saúde do homem não foi divulgado.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, o casal manteve um relacionamento por cerca de um ano e está separado há aproximadamente seis meses. Segundo o homem, a mulher não aceita o término e vinha tentando reatar a relação.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, os policiais encontraram a suspeita correndo pela Rua Santa Lúcia. Durante a fuga, ela arremessou um objeto em um terreno baldio. A mulher foi abordada e, aos militares, relatou que havia brigado com o ex-companheiro, admitindo a tentativa de esfaqueamento. Ela também afirmou que já havia sido agredida anteriormente pelo homem.

Após a abordagem, a mulher informou ter jogado a faca utilizada no ataque no terreno baldio. O objeto foi localizado e apreendido pela polícia. Durante a prisão, a suspeita tentou se desvencilhar das algemas e resistiu à ação policial. A mulher foi encaminhada à delegacia, onde foi autuada em flagrante. No local, ela solicitou a concessão de medidas protetivas. O caso segue sob investigação.

