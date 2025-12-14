Domingo tem Sol e possibilidade de tempestades no MS

Podem ocorrer tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo

Neste domingo (14), a previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade, porém ao longo do dia haverá aumento de nebulosidade e possibilidade de chuvas. Pontualmente, podem ocorrer tempestades acompanhadas de raios, rajadas de

vento e eventual queda de granizo.

Essa situação meteorológica ocorre devido ao intenso transporte de calor e umidade, aliado a áreas de baixa pressão atmosférica. Além disso, a passagem de cavados favorece a formação de instabilidades no estado de Mato Grosso do Sul. São esperados acumulados significativos de chuva acima de 40 mm/24h, principalmente na metade leste do estado.

Em relação a previsão de temperaturas por regiões:

Regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: Mínimas entre 20-22°C e máximas entre 29-33°C.

Regiões Pantaneira e Sudoeste: Mínimas entre 23-26°C e máximas entre 33-37°C.

Regiões Bolsão, Norte e Leste: Mínimas entre 22-24°C e máximas entre 30-33°C.

Campo Grande (Capital): Mínimas entre 22-24°C e máximas entre 29-31°C.

Os ventos atuam entre o quadrante norte com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60-80 km/h.

Com informações do Cemtec

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram