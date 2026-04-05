Chuva alaga regiões da Capital no domingo de Páscoa

A chuva marcou presença no fim da manhã deste domingo (5), em Campo Grande. Com o forte temporal, duas avenidas da região norte da Capital alagaram e causaram tumulto no trânsito. As avenidas Coronel Antonino e Prefeito Heráclito Diniz de Figueiredo ficaram tomadas pela enxurrada.

Outras partes da Cidade também ficaram alagadas.

Em um dos vídeos que circulam nas redes sociais, mostra que a Avenida Prefeito Heráclito Diniz de Figueiredo, próximo à esquina com a Rua Corguinho, na região do bairro Otávio Pécora, também ficou alagada.

A região já foi apontada pela prefeita Adriane Lopes (PP) como uma das áreas de escoamento que contribuem para alagamentos na Avenida Rachid Neder, que frequentemente registra pontos de inundação.

A prefeitura busca alternativas de financiamento para uma obra de infraestrutura na Rua Corguinho, avaliada em aproximadamente R$ 80 milhões. Além da Rachid Neder, a prefeitura monitora outros 16 pontos críticos da cidade que exigem atenção durante o período chuvoso.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram