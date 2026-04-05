Entre memórias e imaginação, educadora lança livro infantil

Obra escritora Marley Costa da Silva convida à reconexão com a natureza

Em meio a uma rotina cada vez mais mediada por telas, iniciativas que incentivam o contato das crianças com a leitura ganham relevância renovada. Em Campo Grande, a educadora e escritora Marley Costa da Silva apresenta ao público infantil a obra “Livre como Pipa”, que propõe uma experiência sensível baseada em memória, imaginação e vínculo com a natureza.

O lançamento está marcado para o dia 11 de abril de 2026, no Casarão Thomé, e será acompanhado de uma atividade prática voltada à criação literária. A proposta da oficina é envolver crianças, famílias e educadores em um processo criativo que vai além da leitura, estimulando a construção de narrativas próprias e o contato direto com o universo dos livros.

Com trajetória consolidada na rede municipal de ensino, Marley desenvolveu sua escrita a partir de vivências pessoais ligadas à infância e ao ambiente natural. Crescida em contexto rural, ela incorpora em sua obra elementos ligados ao brincar livre, à exploração do mundo ao redor e às experiências afetivas que marcam o desenvolvimento infantil.

O livro se apresenta como um convite à pausa em meio ao cotidiano acelerado. A narrativa aborda a realidade de crianças que têm pouco acesso ao brincar e à natureza, buscando despertar empatia e reflexão. A autora defende que o desenvolvimento da sensibilidade é um passo essencial para provocar mudanças na forma como a infância é vivida e percebida.

A obra também dialoga com uma questão contemporânea: o afastamento das crianças de experiências ao ar livre. Ao valorizar práticas simples, como brincar na terra ou interagir com o ambiente natural, a publicação propõe uma reconexão com aspectos fundamentais da infância que vêm sendo deixados de lado.

Publicado pela Editora Oceando, o livro integra um catálogo voltado à valorização de novos autores e à difusão de conteúdos literários e educativos. O evento de lançamento, mesmo com a oficina já preenchida, reforça o interesse crescente por ações que aproximam diferentes públicos da literatura e incentivam a formação de novos leitores.

Serviço: O lançamento do livro Livre como Pipa, da educadora e escritora Marley Costa da Silva, será realizado no dia 11 de abril de 2026, às 14h30, no Casarão Thomé, localizado na Rua 14 de Julho, 3169, no bairro São Francisco, em Campo Grande. A programação inclui também uma oficina de produção literária infantil, que já está com as vagas preenchidas.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram