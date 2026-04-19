Orquestra de Câmara do Pantanal leva a arte da fronteira Brasil-Bolívia

Músicos irão se apresentar no ‘Festival Internacional de Misiones de Chiquitos’
A Orquestra de Câmara do Pantanal, mantida pelo Instituto Moinho Cultural Sul-Americano e integrante do Programa de Orquestras Juvenis Ibero-Americanas, participa pela primeira vez do Festival Internacional de Música Renascentista e Barroca Americana Misiones de Chiquitos, na Bolívia. O grupo foi convidado pela Asociación Pro Arte y Cultura para integrar a programação oficial do evento, que acontece entre os dias 18 e 27 de abril de 2026, consolidando um importante intercâmbio cultural entre Brasil e Bolívia.
Para viabilizar a viagem dos 16 músicos, entre brasileiros e bolivianos, o Instituto Moinho Cultural promoveu um concerto beneficente em Corumbá, mobilizando a comunidade local por meio da venda de ingressos, rifas e outras ações solidárias. A iniciativa arrecadou R$ 4.400, valor destinado ao custeio do deslocamento da orquestra, com parte já utilizada na reserva do transporte.
Considerado um dos principais eventos de música histórica da América Latina, o festival celebra, em 2026, seus 30 anos de existência, reunindo artistas de diversos países em apresentações realizadas nas cidades missioneiras da região de Chiquitos e também em Santa Cruz de la Sierra. A estreia da OCAMP no evento reforça a presença brasileira em um circuito internacional de grande relevância artística.
Durante a programação, a orquestra se apresentará nas cidades de Roboré, San Rafael de Velasco, San Miguel de Velasco, San José de Chiquitos e Santiago de Chiquitos, levando um repertório que transita entre a música de concerto e produções culturais do Centro-Oeste brasileiro, evidenciando a diversidade e a identidade artística da região.
O convite para participação foi formalizado pelo diretor do festival, Piotr Nawrot, em carta enviada à diretora artística do Instituto Moinho Cultural, Márcia Rolon. Para ela, o reconhecimento internacional é resultado de um trabalho contínuo desenvolvido na fronteira entre Brasil e Bolívia, além de representar uma oportunidade de fortalecer o diálogo cultural entre os dois países.