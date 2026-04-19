Vídeo: Granizo provoca danos na Expogrande e apresentação é cancelada em Campo Grande

A chuva forte com granizo registrada na tarde deste domingo (19) em Campo Grande causou prejuízos no Parque Laucídio Coelho, onde ocorre a Expogrande. Por conta dos danos, o espaço foi fechado temporariamente.

Segundo a organização, cabos de energia foram derrubados durante o temporal, o que levou à interdição do parque por medida de segurança. Diante da situação, o show da dupla Jads & Jadson, previsto para a noite de hoje e com entrada gratuita, foi cancelado.

Antes disso, por volta das 17h, os artistas haviam publicado nas redes sociais que estavam a caminho da Capital. Outras atrações também foram impactadas. Uma dupla que se apresentaria em um estande chegou a registrar os estragos e aguardava orientação sobre a programação.

Quem já estava dentro do parque foi orientado a deixar o local após a chuva. Já o público que aguardava do lado de fora não conseguiu entrar, já que os portões permaneceram fechados.

Em nota a Acrissul afirma que o cancelamento do Show é visando a segurança do público e dos artistas. “A decisão foi tomada em razão das condições climáticas adversas, priorizando, acima de tudo, a segurança do público, dos artistas, colaboradores e de todos os envolvidos no evento”, esclarece

Estragos

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que parte da estrutura de palco montada pela Prefeitura de Campo Grande no evento cedeu durante o temporal. Até o momento, não há confirmação de feridos.

Também houve registro de queda de galhos sobre uma caminhonete estacionada dentro do parque. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e atuam na remoção.

Além disso, uma árvore caiu na região próxima aos banheiros e tendas instaladas nas proximidades ficaram danificadas, com estruturas rasgadas e comprometidas após a chuva.

Há a informação tembém de que um dos tranformadores do evento explodiu.