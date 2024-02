Com emenda de Dagoberto, praça de Tacuru é inaugurada em homenagem à vítima de COVID

A Praça Municipal Maicon Júnior Rodrigues, localizada no centro de Tacuru, inaugurada no final da tarde desta sexta-feira, 16. O espaço conta com seis quiosques e um palco com banheiro, tudo com design moderno e acessibilidade completa. As obras foram possíveis devido à emenda parlamentar do deputado federal Dagoberto Nogueira, no valor de R$ 460 mil.

“Eu entreguei mais de R$ 54 milhões em emendas para todo o Mato Grosso do Sul e, desse valor, R$ 460 mil foram destinados a Tacuru. É emocionante poder participar da inauguração e ver que a população terá um espaço para lazer e diversão. Este é o meu objetivo: proporcionar mais qualidade de vida e saúde aos sul-mato-grossenses”, afirma Dagoberto.

Segundo o prefeito Rogério Torquetti, o município ganha muito com esta emenda, pois era um sonho, um projeto que se tornou realidade e que será muito utilizado pela população. “Com muita gratidão, após um tempo de espera, inauguramos a praça. Agradecemos ao parlamentar, deputado federal Dagoberto, pelo repasse que foi utilizado junto com a contrapartida do município, no valor de R$ 139 mil, totalizando mais de R$ 600 mil”, pontua.

A escolha do nome da praça, que foi votada e aprovada por unanimidade pelos vereadores, deu-se em razão de Maicon Júnior ser uma pessoa querida e influente na cidade. Empresário do ramo de comunicação e proprietário de um site de notícias da cidade, ele faleceu em abril de 2021, aos 35 anos, vítima da Covid-19.

Bia Souza, esposa de Maicon, ficou muito feliz com a homenagem. “Eu e meus filhos, Miguel e Benicio, agradecemos de coração à gestão municipal e a todos os demais envolvidos pela homenagem prestada a Maicon. Com certeza, ele, assim como toda a sua família e amigos, está muito feliz pelo reconhecimento. Ele merece essa homenagem. Maicon era um filho, esposo e pai exemplar e um amigo de todos. Seu tempo aqui foi curto, porém deixou um grande legado. A praça que leva seu nome representa muito ele. Um local para celebrar com a família e amigos, assim como ele gostava de fazer. Nosso eterno DJ Maicon não teria local melhor para ser homenageado”, enfatizou emocionada.

Estiveram presentes na inauguração o prefeito Rogério Torquetti, o vice-prefeito Pedrinho, os vereadores André e Ratinho, além dos amigos de Maicon: Odilon, Professor Carlinhos e Edmundo, bem como Bia Souza, que representou o marido.

